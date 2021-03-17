ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لمحاربة الهشاشة وصحة العظام.. أطعمة مهمة في نظامك الغذائي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:18 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
للحفاظ على صحة العظام ومحاربة الهشاشة أطعمة عديدة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائى إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

 التين المجفف

يحتوي التين المجفف على وفرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك  والكالسيوم لذا احرصي على إدخاله لنظامك الغذائى 

 التمر

 غني بالكالسيوم إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

البرتقال

غني بالكالسيوم  وتساعد الفلافونويد والأنشطة البيولوجية للبرتقال في منع مضاعفات الحمل يعد مقدار الكالسيوم: 62 مجم (100 جم)

المشمش المجفف

غني بالحديد وحمض الفوليك والبوتاسيوم

  البرتقال

مليء بالكالسيوم والفيتامينات C والألياف والبروتينات ويعتبر عصير البرتقال أيضًا صحيًا أثناء الحمل ويعد مقدار الكالسيوم: 40 مجم (100 جم)

  الخوخ

مليء بالكالسيوم. له تأثير مفيد على صحة عظام الطفل. يساعد البرقوق أيضًا في منع الإمساك أثناء الحمل ويقلل من خطر الولادة المبكرة.. ومقدار الكالسيوم: 43 مجم (100 جم)

التوت

هذه فاكهة أخرى غنية بالكالسيوم. يحتوي التوت على نشاط مضاد لمرض السكري مما يساعد على منع خطر الإصابة بسكري الحمل وتصلب الشرايين (بسبب ارتفاع مستويات الدهون). 

استشر طبيب أمراض النساء قبل إدخال هذه الفاكهة في النظام الغذائي حيث قد يكون لها بعض الآثار الجانبية ويعد مقدار الكالسيوم: 39 مجم (100 جم)
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لو بتعاني من نقص البوتاسيوم.. تعرف على أهم الأطعمة الغنية به والكمية المناسبة

علاج فعال لوظائف الكلى العالية بوصفات وأعشاب طبيعية

الزبادي والموز.. 6 أطعمة غنية بالبوتاسيوم من مطبخك

أسرع علاج طبيعي للأنيميا

معلومات ماتعرفهاش.. البرتقال يحمي من أصعب أنواع السرطان وقائمة كبيرة من الأمراض.. والإكثار منه يدمر العظام

3 فواكه تخلصك من الانتفاخ نهائيا

ترشيحاتنا

كورقة ضغط .. إيران تعتقل سائحاً فرنسياً بتهمة التجسس .. تفاصيل

أكل العيش بالدراع .. سائق يطلق الخرطوش على زميله في سوهاج

قبل وفاته بأيام .. مُسن يتزوج من حبيبته في المستشفى.. فيديو مؤثر

بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد الفوز على فيتا كلوب

بفستان أبيض.. ريهام سعيد تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

حكم إخراج صدقة جارية على المتوفَّى العاصي؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري