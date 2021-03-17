لمحاربة الهشاشة وصحة العظام.. أطعمة مهمة في نظامك الغذائي





التين المجفف







يحتوي التين المجفف على وفرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك والكالسيوم لذا احرصي على إدخاله لنظامك الغذائى



التمر





غني بالكالسيوم إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم.





البرتقال







غني بالكالسيوم وتساعد الفلافونويد والأنشطة البيولوجية للبرتقال في منع مضاعفات الحمل يعد مقدار الكالسيوم: 62 مجم (100 جم)





المشمش المجفف







غني بالحديد وحمض الفوليك والبوتاسيوم







البرتقال







مليء بالكالسيوم والفيتامينات C والألياف والبروتينات ويعتبر عصير البرتقال أيضًا صحيًا أثناء الحمل ويعد مقدار الكالسيوم: 40 مجم (100 جم)





الخوخ







مليء بالكالسيوم. له تأثير مفيد على صحة عظام الطفل. يساعد البرقوق أيضًا في منع الإمساك أثناء الحمل ويقلل من خطر الولادة المبكرة.. و مقدار الكالسيوم: 43 مجم (100 جم)





التوت







هذه فاكهة أخرى غنية بالكالسيوم. يحتوي التوت على نشاط مضاد لمرض السكري مما يساعد على منع خطر الإصابة بسكري الحمل وتصلب الشرايين (بسبب ارتفاع مستويات الدهون).





استشر طبيب أمراض النساء قبل إدخال هذه الفاكهة في النظام الغذائي حيث قد يكون لها بعض الآثار الجانبية ويعد مقدار الكالسيوم: 39 مجم (100 جم)

