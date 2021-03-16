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أخبار العالم

أزمة المحروقات.. الجيش اللبناني يدخل على الخط ويصدر بيانا عاجلا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:51 م
أزمة المحروقات في
أزمة المحروقات في لبنان
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محمود نوفل
أصدر الجيش اللبناني بيانا عاجلا بشأن أزمة المحروقات التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، حيث قال "إنه يؤمن 2 مليون ومئة ألف لتر من احتياطي مخزونه من المحروقات في مصفاة الزهراني لتوزيعها على المحطات في الجنوب لتأمين احتياجات المواطنين".


وفي سياق آخر؛ ‏استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه باليرزة، وفدًا من جمعية كاريتاس لبنان برئاسة الأب ميشال عبود. 


وتم ‏توقيع بروتوكول تعاون بين ‎الجيش اللبناني وجمعية كاريتاس لبنان بحضور عضو المجلس العسكري اللواء الركن الياس شامية ممثّلًا قيادة الجيش، ورئيس جمعية كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود، تضمّن إقامة تعاون في مجالي التجهيزات الطبية والخدمات الصحية للعسكريين وعائلاتهم.


والتقي قائد الجيش أيضا وفدًا من جمعية أندية الليونز الدولية برئاسة الدكتور جان كلود سعاده، وتم البحث في شؤون مختلفة.

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