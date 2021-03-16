وزارة الأوقاف تنشر "وثيقة القاهرة للحوار" باللغات المختلفة

نشرت وزارة الأوقاف، "وثيقة القاهرة للحوار" والمنبثقة عن المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عقد بالقاهرة يومي 13 و14 مارس 2021م تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات" مترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

إيفاد 6 موفدين من الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إيفاد (6) موفدين جدد من وزارة الأوقاف إلى كندا وفرنسا وأمريكا وألمانيا وأسبانيا لإحياء ليالي شهر رمضان1442هـ ليصبح عدد الموفدين لإحياء ليالي شهر رمضان1442هـ (29) موفدًا حتى تاريخه، وبيانهم كالتالي: