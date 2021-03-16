ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزارة الأوقاف تنشر "وثيقة القاهرة للحوار" باللغات المختلفة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:53 م
وزارة الأوقاف تنشر
وزارة الأوقاف تنشر "وثيقة القاهرة للحوار" باللغات المختلفة
Advertisements
عبد الرحمن محمد
نشرت وزارة الأوقاف، "وثيقة القاهرة للحوار" والمنبثقة عن المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عقد بالقاهرة يومي 13 و14 مارس 2021م تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات" مترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.


للاطلاع على “وثيقة القاهرة للحوار” باللغة العربية اضغط هنا


للاطلاع على “وثيقة القاهرة للحوار” باللغة الإنجليزية اضغط هنا


للاطلاع على “وثيقة القاهرة للحوار” باللغة الفرنسية اضغط هنا


إيفاد 6 موفدين من الأوقاف
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إيفاد (6) موفدين جدد من وزارة الأوقاف إلى كندا وفرنسا وأمريكا وألمانيا وأسبانيا لإحياء ليالي شهر رمضان1442هـ ليصبح عدد الموفدين لإحياء ليالي شهر رمضان1442هـ (29) موفدًا حتى تاريخه، وبيانهم كالتالي:
للاطلاع على الأسماء من هنا
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. الأوقاف تعلن انطلاق دورة الحاسب الآلي icdl السبت المقبل

الأوقاف ترسل 9 أئمة وقراء إلى 5 دول أجنبية لإحياء ليالي شهر رمضان

الأوقاف تعتمد إيفاد 7 أئمة لموريشيوس والبرازيل لإحياء ليالي رمضان

ارجعوا إلى الله .. البحوث الإسلامية: باقٍ على رمضان 41 يومًا

وزير الأوقاف : الاهتمام بأفريقيا تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وإيمانا منا بحق القارة علينا

إيفاد 6 موفدين من الأوقاف لأوروبا وأمريكا وكندا لإحياء ليالي شهر رمضان

ترشيحاتنا

أحمد الطيب وشه حلو.. خالد الغندور يعلق على نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب ..شاهد

هاني الناظر يحدد موعد انتهاء فيروس كورونا من العالم

انا بتألم.. أيمن أشرف يسخر من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب بمشاركة قفشة

القصة الكاملة لواقعة الاعتداء على مديرة مدرسة بالعجوزة.. وموقف "وزارة التعليم" و"نقابة المهن التعليمية"

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

إبراهيم فايق يوجه رسالة دعم لـ محمد شريف بعد إصابته

Advertisements

ارتفاع إصابات كورونا بمصر.. الصحة توضح السبب

على سرير المرض.. فاطمة كشري تتعرض لأزمة صحية

الصحة: 3 مراحل لتسجيل واختيار الحاصلين على لقاح كورونا ومفاجأة حول السيدات الحوامل.. فيديو

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار بالمنصورة من الموت صعقا عقب سقوط أسلاك الضغط العالي على القضبان

أول تعليق من محمد شريف عقب إصابته بـ مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب

رغم الهزيمة القاسية .. فرصة وحيدة تنقذ الزمالك من وداع دوري أبطال أفريقيا مبكرا

بـ فيديو ساخر.. محمد رمضان يرد للمرة الثانية على عمرو أديب.. شاهد

أحمد الطيب وشه حلو.. خالد الغندور يعلق على نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب ..شاهد

الأمن الوطني يفشل مخطط خلية النمر الإرهابية لاستهداف جهة سيادية

مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ موسيماني ويعلق على ثلاثية الأهلى أمام فيتا كلوب

أخبار سارة لعمال مصر الخميس المقبل بشأن الأجور.. تفاصيل

هاردلك للأبيض .. خالد بيومي يعلق على أداء الأهلي أمام فيتا كلوب والزمالك ضد الترجي بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات

علاج البول المتقطع عند النساء بالأعشاب