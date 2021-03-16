بعد الهزيمة أمام الترجي.. ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا





جاء هدف الترجي والمباراة الوحيد عن طريق حمدو الهوني في الدقيقة 73، من عمر المباراة.





وبذلك يحتاج الزمالك إلى الفوز على مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي في الجولتين المقبلتين، مع خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في الجولة الأخيرة، من أجل الصعود إلى دور المجموعات، فيما ضمن الترجي تأهله رسميا إلى الدور المقبل.





جدول ترتيب مجموعة الزمالك بعد الهزيمة أمام الترجي.





1- الترجي: 10 نقاط





2- مولودية الجزائر: 8 نقاط





3- الزمالك: نقطتين





4- تونجيث السنغالى: نقطة وحيدة

سقط الزمالك أمام ضيفه الترجي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.