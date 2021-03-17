الشهيدات قدمن تضحيات .. نقابة الأطباء: الطبيبات يقمن بواجبهن على أكمل وجه في مواجهة كورونا

وجهت الدكتورة نجوى الشافعي وكيل نقابة الأطباء، التحية والتقدير إ لى المرأة المصرية، ال متميزة عبر العصور؛ لأنها تشارك الرجل حركة الحياة والكفاح .





وأضافت نجوى الشافعي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" كل الشكر لكل الطبيبات المتواجدات في كل المراكز الصحية والمستشفيات التي تقاوم الوباء بضراوة".





وتابعت نجوى الشافعي: "الطبيبة تقوم بواجبها على أكمل وجه في مواجهة وباء كورونا المستجد ".





وأكملت نجوى الشافعي :" ربنا يصبر أسر الطبيبات المتوفيات بفيروس كورونا والطبيبات الشهيدات قدمن أرواحهن في مواجهة الوباء ".





ولفتت نجوى الشافعي إلى أن "الطبيبات الشهيدات قدمن تضحيات ولم يتخلفن يوما على مواجهة الوباء ولم يضعن أي حساب لأسرهن".