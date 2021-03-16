أوروبا تكافح موجة ثالثة من فيروس كوفيد - 19.. وبريطانيا تغرد منفردة

تكافح أوروبا موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا ، مما دفع بعض المسؤولين إلى تقييد السفر والوصول للمستشفيات لإعادة توزيع الأمور بشكل يلائم حاجة الناس الأكثر احتياجًا للتدخل الطبي، وفق ماذكرت سي إن إن.





وتوقف إطلاق لقاح أسترازينيكا مؤقتًا في بعض البلدان الاوروبية تحديدًا، وذلك في الوقت الذي تجتمع فيه منظمة الصحة العالمية لمناقشة سلامة اللقاح.





وأوقف عدد متزايد من الدول الأوروبية مؤقتًا طرح اللقاح بسبب تقارير عن عدد قليل من الحالات لجلطات في الأشخاص الذين تلقوا الحقنة.





يتعارض التعليق مع نصيحة الوكالات الطبية الدولية ، التي تقول إنه لا يوجد دليل على أن اللقاح مرتبط بالتجلط وأن عمليات الإيقاف يجب أن تستمر أثناء التحقيق في التقارير.





ويأتي ذلك بينما دخلت إيطاليا في حالة إغلاق أخرى بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ، بسبب ظهور العديد من السلالات الجديدة.





في مناطق "المنطقة الحمراء" ، لن يتمكن الناس من مغادرة منازلهم إلا لأسباب العمل أو لأسباب صحية ، مع إغلاق جميع المحلات غير الضرورية.





أما في "المناطق البرتقالية" ، فيتم منع الناس من مغادرة مدينتهم ومنطقتهم - باستثناء الخروج إما للعمل أو لأمور صحية - وستكون الحانات والمطاعم قادرة فقط على تقديم خدمة التوصيل والوجبات السريعة.





ودخلت الإجراءات الجديدة ، التي تسري على نصف مناطق إيطاليا العشرين ، حيز التنفيذ يوم أمس الاثنين ومن المقرر أن تستمر حتى 6 أبريل.





ورصدت الصحافة الدولية ازدحامًا في المستشفيات الفرنسية، حيث قال مسؤولون فرنسيون إن فرنسا تواجه ارتفاعًا في عدد حالات دخول المستشفيات ، مما أدى إلى إجلاء حوالي 100 مريض بفيروس كوفيد -19 إلى مناطق كانت فيها وحدات العناية المركزة أقل ازدحامًا.





ألغت المستشفيات في باريس بالفعل العديد من العمليات من أجل التركيز على مرضى Covid-19.





قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن مريضًا بفيروس كورونا يتم إدخاله إلى وحدات العناية المركزة كل 12 دقيقة في باريس.





وبينما تعاني أوروبا من موجة وبائية جديدة، تغرد بريطانيا لوحدها، حيث حث وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الناس على "الاستماع إلى الجهات المعنية" وقال إن لقاح أوكسفورد / أسترازينيكا كوفيد "آمن".





قال هانكوك: "إن جرعة لقاح أوكسفورد / أسترازينيكا ،آمنة - أكثر من 10 ملايين شخص تطعموا به، وهذا ما تقول به الهئيات البريطانية المعنية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمين بالاتحاد الأوروبي".





أضاف "إننا نبقي آثار هذا اللقاح قيد المراجعة طوال الوقت ونعلم أن لقاح أكسفورد / أسترا زينيكا ينقذ الأرواح في المملكة المتحدة في الوقت الحالي".