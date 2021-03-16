الأهلي يضاعف مكافآت اللاعبين بعد ثلاثية فيتا كلوب

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، مضاعفة مكافآت الفوز للاعبي الفريق الأول، بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي، تقديرا للمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال مباراة فيتا كلوب، التي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف نظيفة.





وفاز الأهلي على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



