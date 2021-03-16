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رياضة

الأهلي يضاعف مكافآت اللاعبين بعد ثلاثية فيتا كلوب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:52 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، مضاعفة مكافآت الفوز  للاعبي الفريق الأول، بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي، تقديرا للمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال مباراة فيتا كلوب، التي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف نظيفة.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الأهلي علي راحة من التدريبات لمدة خمسة أيام، لالتقاط الأنفاس بعد ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، على أن يستأنف الأهلي تدريباته يوم 23 مارس الجاري استعدادا للمرحلة المقبلة.
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