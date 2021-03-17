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رياضة

مرعي : الزمالك تأثر برحيل مصطفى محمد وكنت أُفضّل استمرار السعيد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:31 ص
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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محمد رشاد
أكد عصام مرعي نجم الزمالك السابق أن الفريق تأثر كثيرًا برحيل مصطفى محمد إلى جالاتاسراي التركي على سبيل الإعارة ، مشيرًا إلى افتقاد الحلول الهجومية منذ رحيله .

وأضاف مرعي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أسامة فيصل  ما زال أمامه الكثير حتى يمكن الإعتماد عليه بشكل أساسي ، كما كنت أتمنى استمرار عمر السعيد وعدم إعارته إلى الجونة ، وكان يجب تجهيزه فور رحيل مصطفى محمد ، خاصةً أن اللاعب ظهر بشكل جيد في موسمه الأول مع الزمالك .

واختتم مرعي : "التعاقد مع سيف الجزيري كان خطأً كبيرًا بسبب عدم الإستفادة من اللاعب إفريقيًا بسبب مشاركته مع المقاولون العرب في بطولة الكونفدرالية".

وتجرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.

فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.
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