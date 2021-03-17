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توك شو

أخبار التوك شو.. ارتفاع إصابات كورونا والصحة توضح السبب.. أخبار سارة لعمال مصر الخميس المقبل بشأن الأجور.. تفاصيل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:09 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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إبراهيم القادري
عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الشائكة التي تتصل بالمواطن اتصال مباشر وقام المسؤولين بالرد عليها نعرض لكم ابرزها : 


قال اللواء أحمد راشد إنه غير راض عن مظاهر المخالفات في حدائق الأهرام مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مع مجلس إدارة حدائق الأهرام، وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات منها رفع القمامة من الأراضي الفضاء وإقامة سور لها وعدد من القرارات المهمة.


قال جبالى المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك اجتماعا بعد غد الخميس للمجلس القومى للأجور، بعد قرار الرئيس برفع الأجور.


أكدت سامية الأطرش، عضوة حزب المحافظين البريطاني، أنها من وجهة نظرها تعتبر ميجان ميركل زوجة الأمير هاري نرجسية حيث استطاعت الوصول إلى القصر الملكي البريطاني والزواج بهاري والسيطرة عليه سيطرة كاملة، حيث إن شخصيته ضعيفه وينقاد وراء زوجته، مضيفة أن ميجان مجرد ممثلة ولا تلتزم بالتقاليد الملكية بينما هاري هو من عليه إلقاء اللوم لأنه تربى منذ الصغر بين التقاليد والأعراف الملكية.


قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا آمنة ولا يوجد بها مشكلات كما يروج البعض، موضحًا أن لقاح أسترازينيكا يعد واحدًا من أهم اللقاحات بالعالم.


قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن النيل هام جدًا ليس فقط لمصر بل للسودان وإثيوبيا أيضًا، والولايات المتحدة تواصل دعم الجهود لحل الخلافات بين الدول الثلاث فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، وتستعد للقيام بدور إيجابي حال طلب الدول الثلاث ذلك.


قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن عودة المدارس و التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تسبب فى تزايد الأصابات بكورونا.


أكد الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن موظفي القطاع الصناعي يعد الأعلى أجرًا على مستوى مصر، مضيفًا أنه لو تم حساب بدل المسكن والانتقال وغيره الذي يقدمه بعض أصحاب المصانع نجد أن الموظفين يتمتعون بامتيازات كبيرة.


قال رجب محروس مستشار وزير المالية لمصلحة الضرائب إن مصر تتحول بشكل كبير من منظومة ورقية إلى الكترونية ويشمل هذا التحول تقديم الاقرار الضريبي الكترونيا.


استعرض الإعلامي أحمد موسى، مجموعة من مشاهد الدمار التي لحقت بسوريا؛ بعد 10 سنوات من الحرب القائمة فيها؛ مرددا: «شايفين وصلوا البلاد لايه ..  شايفين البلد اللي مفيهاش جيش حصل فيها ايه». 


قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، لشئون الصحة الوقائية، إن هناك تذبذبا في اصابات كورونا ولقاحها حول العالم وهو ما يستدعي الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس؛ موضحا  أن وضع مصر بالنسبة لفيروس كورونا أفضل من دول كثيرة.



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