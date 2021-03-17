سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد طردها من حرب أهلية

في أول تعليق لها- بعدما انفرد "صدى البلد" بخبر استبعادها من مسلسل حرب أهلية، والأسباب التي أدت إلى استبعادها؛ خرجت الفنانة التونسية سارة التونسي، ببيان، تهاجم فيه المنتج جمال العدل؛ بعدما قال في تصريحات صحفية إنه تم طردها من العمل؛ بسبب افتعالها العديد من المشاكل .

وجاء بيان سارة التونسي على النحو التالي:

"لم أود الإدلاء بأي تصريحات و لكن حفاظا على سمعتي (الشخصية و المهنية ) و التي تمسني و تمس عائلتي و بلدي تونس بشكل أكبر فإنني أنفي كل ما تردد على لسان شركة "العدل جروب" بخصوص حصولي على تصريحات العمل أو أن يكون لدي مشاكل قانونية في مصر. أو أن أكون تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل و كل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل و الإدعاءات الكاذبة سيحاسب قانونا بتهمة التشهير و تشويه السمعة.

"وأود التنويه أن خصمي في هذه القضية هو "شركة العدل الجروب" فقط لا غير ! حيث اإن التعاقد بيننا تم قبل شراكتهم مع المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" و صاحب شركة "سينرجي" المشهود لهم بالاحترافية و احترام أخلاقيات المهنة و قد جمعتني بهم تجارب ناجحة و ذكريات جميلة".

يذكر أن سارة التونسي تم استبعادها من المسلسل وتم التعاقد مع أروى جودة بدلا منها.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ،أروى جودة من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.