سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد طردها من حرب أهلية

في أول تعليق لها- بعدما انفرد "صدى البلد" بخبر استبعادها من مسلسل حرب أهلية، والأسباب التي أدت إلى استبعادها؛ خرجت الفنانة التونسية سارة التونسي، ببيان، تهاجم فيه المنتج جمال العدل؛ بعدما قال في تصريحات صحفية إنه تم طردها من العمل؛ بسبب افتعالها العديد من المشاكل .
وجاء بيان سارة
التونسي على النحو التالي:
"لم أود الإدلاء
بأي تصريحات و لكن حفاظا على سمعتي (الشخصية و المهنية ) و التي تمسني و تمس عائلتي
و بلدي تونس بشكل أكبر فإنني أنفي كل ما تردد على لسان شركة "العدل جروب"
بخصوص حصولي على تصريحات العمل أو أن يكون لدي مشاكل قانونية في مصر. أو أن أكون
تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل و كل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل و الإدعاءات
الكاذبة سيحاسب قانونا بتهمة التشهير و تشويه السمعة.
"وأود التنويه أن خصمي في هذه القضية هو "شركة العدل الجروب" فقط لا غير ! حيث اإن التعاقد بيننا تم قبل شراكتهم مع المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" و صاحب شركة "سينرجي" المشهود لهم بالاحترافية و احترام أخلاقيات المهنة و قد جمعتني بهم تجارب ناجحة و ذكريات جميلة".
يذكر أن سارة
التونسي تم استبعادها من المسلسل وتم التعاقد مع أروى جودة بدلا منها.
مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ،أروى جودة من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.