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فن

أحمد فلوكس يمارس التمارين الشاقة في الجيم.. شاهد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:05 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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محمد بدران
شارك الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر أحمد فلوكس، داخل الجيم وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة وعلق قائلًا "الحب .. شيئا عجزنا أن نفسره وفيه تفسير هذا الكون يختصر لولاه لم تشرق الدنيا ببهجتها ولا تكاملت الأرواح والصور راقت"
 
وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 . 

"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.

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