أبو الدهب: لا يوجد سبب واضح لـ رحيل باتشيكو عن الزمالك

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو عن القيادة الفنية لنادي الزمالك في هذا التوقيت؛ أمر مثير للدهشة وغير مفهوم بالمرة .





وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : باتشيكو نجح في قيادة الزمالك لتصدر جدول الدوري العام المصري ، وكان قادرًا على التأهل من دور المجموعات .





واختتم أبو الدهب: "عودة كارتيرون مرة أخرى بعد هروبه أثناء ولايته الأولى خطأً كبير، وتصرف لا يليق بمكانة نادي الزمالك وجماهيره".





وتجرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.





سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.





فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.