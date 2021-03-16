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تخليد تضحياتهم.. إدراج أسماء شهداء الأطقم الطبية في مشروع عاش هنا.. تفاصيل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:59 م
عاش هنا
عاش هنا
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هاني حسين
كشف محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، تفاصيل  إدراج أسماء شهداء الأطقم الطبية في مواجهة كورونا ضمن مبادرة وزارة الثقافة " عاش هنا".

وقال محمد ابو سعدة في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" مشروع عاش هنا  يهدف تخليد رموز الوطن الذين كان لهم دور رائد في مجال عملهم .

 وتابع محمد ابو سعدة :" كل من أبدع في عمله وكان له تأثير ايجابي في حياته يتم إدراج اسمه ضمن مشروع عاش هنا".

 وأكمل محمد أبو سعدة :" خطوة إدراج أسماء شهداء الأطقم الطبية في مبادرة عاش هنا لمسة وفاء للبطولات والتضحيات التي قدمها الاطقم الطبية ".
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