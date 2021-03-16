تخليد تضحياتهم.. إدراج أسماء شهداء الأطقم الطبية في مشروع عاش هنا.. تفاصيل

كشف محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، تفاصيل إدراج أسماء شهداء الأطقم الطبية في مواجهة كورونا ضمن مبادرة وزارة الثقافة " عاش هنا".





وقال محمد ابو سعدة في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" مشروع عاش هنا يهدف تخليد رموز الوطن الذين كان لهم دور رائد في مجال عملهم .





وتابع محمد ابو سعدة :" كل من أبدع في عمله وكان له تأثير ايجابي في حياته يتم إدراج اسمه ضمن مشروع عاش هنا".





وأكمل محمد أبو سعدة :" خطوة إدراج أسماء شهداء الأطقم الطبية في مبادرة عاش هنا لمسة وفاء للبطولات والتضحيات التي قدمها الاطقم الطبية ".