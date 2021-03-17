الصحة : اجتماعات دورية لمراجعة أحدث الأدوية.. فيديو

كشفت دكتور نهى عصام ، مستشارة وزيرة الصحة، أن هناك بالفعل تحسنا في نسبة شفاء الحالات المصابة، من خلال العديد من التجارب، كما أنها أيضا ساهمت في تقليل نسبة الوفاة، لكن درجات هذه النسب تمنع الجزم بأننا هكذا أوجدنا علاجا لفيروس كورونا.





و قالت دكتور نهى عثصام ، مستشارة وزيرة الصحة، أن الوزارة حالياً تعتمد على طريقة إضافة دوائيين سويا على بعضهما، واستخدامها في بروتوكول العلاج، بعد التأكد أولا من عدم تسبب التفاعل بين مكونات هذين الدواءين في أي مضاعفات، أو نتائج صحية ضارة لمستخدم المركب الناتج عن خلطهما.





وأضافت نهى عصام ، خلال حوارها ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا ، المذاع على فضائية سى بى سى ، أن هناك اجتماعات دورية لمراجعة أحدث العلاجات، التي يستخدمها العالم في تعامله مع مصابي فيروس كورونا المستجد .



