الصحة : اجتماعات دورية لمراجعة أحدث الأدوية.. فيديو

و قالت دكتور نهى عثصام ، مستشارة وزيرة الصحة، أن الوزارة حالياً تعتمد على طريقة إضافة دوائيين سويا على بعضهما، واستخدامها في بروتوكول العلاج، بعد التأكد أولا من عدم تسبب التفاعل بين مكونات هذين الدواءين في أي مضاعفات، أو نتائج صحية ضارة لمستخدم المركب الناتج عن خلطهما.
وأضافت نهى عصام ، خلال حوارها ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا ، المذاع على فضائية سى بى سى ، أن هناك اجتماعات دورية لمراجعة أحدث العلاجات، التي يستخدمها العالم في تعامله مع مصابي فيروس كورونا المستجد .
وأشارت مستشار وزيرة الصحة ، إلى أنه سيتم النظر في إمكانية إدخال تعديلات على بروتوكول العلاج، الذي اعتمدته وزارة الصحة، تضمن تحقيق مراعاة أكثر لأصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال والحوامل.