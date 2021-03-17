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تعليم

ألسن عين شمس تنظم فعاليات أسبوع البيئة للعام الجامعي 2020 - 2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:59 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع والبيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، أسبوع البيئة للعام الجامعي 2020_2021 من الأحد وحتى الخميس الموافق الموافق 4 إلى 8 أبريل.

ونوهت إدارة الكلية ان ذلك يأتي بجانب معرض الملابس واستعراض مواهب الطلاب في تصميم المشغولات اليدوية واللوحات الفنية وفي الغناء وإلقاء الشعر، مشيرة إلى أنه يمكن  للطلاب الراغبين في الاشتراك تسجيل أسمائهم بمكتب وكيل الكلية .

كما شاركت كلية الألسن بجامعة عين شمس، في فعاليات معرض التعليم العالي ( Edu gate )، تحت شعار "التعليم العالي.. عشر سنوات من الآن"، والذي تشارك به جامعة عين شمس برئاسة د محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب،  بحضور د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، ود. هشام تمراز  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، و لفيف من العمداء وأساتذة الجامعة.  

و كانت الدكتورة .سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، على رأس وفد الكلية المشارك في جناح جامعة عين شمس، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب  وذويهم للتعرف علي البرامج الجديدة بكليات الجامعة، حيث استعرض مسئول تعريف برامج الساعات المعتمدة بالكلية التى وصلت إلى ٥ برامج وهي: برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية،  برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية،  برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية،  برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية، برنامج اللغة العربية والترجمة لغير الناطقين بها والتى تنفرد به كلية الألسن بجامعة عين شمس على مستوى الشرق الأوسط، ولكنة لم يفعل لهذا العام في ظل ظروف جائحة كورونا العالمية، و من المزمع تفعيل ثلاثة برامج جديدة متخصصة للغات الإيطالية و الألمانية و الإسبانية مطلع العام الدراسي القادم بعد إعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

و أوضحت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، طورت برامجها لتقدم برامج مبتكرة متميزة  تطبق فيها  معايير الجودة  لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع، كما أنها تعزز القدرات البحثية  لتأهيل الخريجين ؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي  والدولي  من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.
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