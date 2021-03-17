زوجة وائل الإبراشي تكشف حالته الصحية بعد تعافيه من كورونا.. شاهد

كشفت زوجة الإعلامي وائل الابراشي، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد تعافيه من فيروس كورونا.
وطمأنت زوجة "الإبراشي"، صديقه الإعلامي شريف عامر على صحته، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "mbc مصر"، مؤكدة أن وائل الابراشي خرج من المستشفى أمس، وهو الآن بصحة جيدة، بعد تعافيه من كورونا.
وأكدت زوجة الإبراشي، أن وائل الابراشي متواجد في منزله في فترة نقاهة، وحالته في تحسن، ليهيأ نفسيا، ويتعامل مع ما بعد الإصابة بكورونا.
وحكى شريف عامر، العلاقة الطيبة التي تربطه بصديقه وائل الابراشي منذ عملهما في مجال الصحافة، وائل الابراشي اسم علم في الصحافة المطبوعة والمرئية.. مضيفا أن وائل الابراشي موجود ومؤثر ودائما يصنع الأخبار ويتابعها.