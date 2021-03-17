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رياضة

ريال مدريد يضرب أتلانتا بثلاثية ويصعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:39 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
تأهل فريق ريال مدريد الإسباني، إلى الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على أتلانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ألفريد  دي ستفيانو.

أنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، سجله الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 68 عزز راموس من تقدم الميرنجي بهدف ثانٍ من ركلة جزاء.

وقلص أتلانتا الفارق مع ريال مدريد بهدف رائع من ركلة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء لويس مورييل في الدقيقة 85.

رد أسيسينو سريعا على أتلانتا، بتسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 85.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على أتلانتا بهدف دون رد، سجله ميندي.
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