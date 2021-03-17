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أيمن سامي : مصر من الدول القليلة ذات النمو الاقتصادي العالي .. تفاصيل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:45 ص
صدى البلد
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ندى عبد العزيز
قال مدير أحد مكاتب الاستشارات العقارية، أيمن سامي، إن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ سيكون لها أثر مباشر فى تحفيز القطاع، وستنعكس بشكل إيجابي على قطاع التشييد والبناء.

وأضاف سامي، خلال لقائه بقناة "سكاي نيوز"،: "مصر تعاملت مع أزمة كورونا بشكل مختلف؛ بدليل انها من الدول القليلة التى لديها نمو اقتصادي عال".

واوضح ان المشكلة الرئيسية التى كان يواجهها المشتري فى شراء الوحدة السكنية هي حجم القوة الشرائية، وعالج المطورون هذه المشكلة؛ عن طريق إعطائهم فترات سماح طويلة الأجل؛ مما تسبب فى ضغط عليهم، مضيفًا ان تدخل الدولة وخفض سعر الفائدة حل جيد لهذه المشكلة.

وأكد سامي أن المبادرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستقلل من الأقساط وسترفع من مقدرة المشتري على الشراء ليكون هناك انعكاس غير مباشر على قطاعات الاقتصاد المختلفة مثل قطاع التشييد والبناء،متوقعا التعافي لجميع القطاعات العقارية.

https://youtu.be/0K9wcTv-PKs
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