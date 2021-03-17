نادر السيد : لاعبو الزمالك بلا طموح ويتحملون مسئولية الهزيمة أمام الترجي

أعرب نادر السيد نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، عن غضبه من لاعبي الزمالك، عقب هزيمة الفريق أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .





وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’: لاعبو الزمالك بلا طموح وبلا روح ، ولا يعلمون قيمة نادي الزمالك ، وهم سبب الهزيمة ، وليس الجهاز الفني .





واختتم السيد : "مسلسل فرجاني ساسي زاد عن الحد والمماطلة في تجديد تعاقده أثرت بالسلب على الفريق".



