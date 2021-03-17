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رياضة

نادر السيد : لاعبو الزمالك بلا طموح ويتحملون مسئولية الهزيمة أمام الترجي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:28 ص
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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محمد رشاد
أعرب نادر السيد نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، عن غضبه من لاعبي الزمالك، عقب هزيمة الفريق أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا . 

وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’: لاعبو الزمالك بلا طموح وبلا روح ، ولا يعلمون قيمة نادي الزمالك ، وهم سبب الهزيمة ، وليس الجهاز الفني . 

واختتم السيد : "مسلسل فرجاني ساسي زاد عن الحد والمماطلة في تجديد تعاقده أثرت بالسلب على الفريق".

وتجرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.

فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.
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