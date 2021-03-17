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جروسي: لا بد من حضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:30 ص
رفائيل جروسي المدير
رفائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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ندى عبد العزيز
قال رفائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن حضور مفتشي الوكالة الدولية لإيران أمر ضروري من أجل أن تكون هناك مصداقية بينها وبين المجتمع الدولي.

وبحسب قناة سكاي نيوز،أكد جروسي أنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق مع إيران بدون حضور مفتشي الوكالة لإحكام الوضع.

وفى سياق متصل، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم، إن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيكون نقطة البداية لمناقشة الوضع الإقليمي وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأوضح أن الجهود الرامية لإحياء المحادثات النووية الإيرانية تواجه صعوبات بسبب الوضع الداخلي فى إيران.

جدير بالذكر  أن إيران رفضت اقتراحًا أوروبيًا لعقد اجتماع بمشاركة الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء الاتفاق النووى لعام ٢٠١٥، معتبرة أن الوقت "غير مناسب" فى ظل تأخر إدارة الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن فى رفع العقوبات.

https://youtu.be/XYliQ7oF6vc
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