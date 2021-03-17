100 مليون شخص حول العالم حصلوا عليه| هل يتسبب لقاح أسترازينيكا في جلطات .. تفاصيل

قال الدكتور أحمد سلمان عضو الفريق البحثي للقاح أسترازينيكا بجامعة أوكسفورد، إن وكالة الادوية الاوروبية ومنظمة الصحة العالمية لم تعلنا وجود آثار سلبية خطيرة للقاح استرازينيكا، مضيفا:" التقارير والأبحاث والدراسات أثبتت ان اللقاح فعال وآمن بصورة كاملة وكل التخوفات المتواجدة حاليا غير مستندة لأي دليل علمي أو إحصائي".





وأضاف أحمد سلمان في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" بعد إجراء عدد من التحاليل للبيانات حول لقاح استرازينيكا أكدت انه لا يوجد أي دلائل تشير إلى وجود اعراض خطيرة او جلطات وفيات نتيجة الحصول على لقاح استرازينيكا ".





وتابع احمد سلمان :" لا توجد دلائل علمية تثبت وجود مشاكل من حيث الأمان والفاعلية حول لقاح استرازينيكا ".





وأكمل احمد سلمان :" تم تطعيم ما يقارب 100 مليون شخص بلقاح استرازينيكا على مستوى العالم، و17 مليون شخص حصلوا على اللقاح في اوروبا و37 شخصا فقط هم من ظهرت عليه أعراض جانبية وجلطات".