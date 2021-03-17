مسيرات احتجاجية في لبنان بعد تراجع الليرة أمام الدولار .. تفاصيل

شهدت العملة اللبنانية انخفاضا غير مسبوق حيث أصبح الدولار الواحد يساوي 14500 ليرة؛ مما تسبب فى ازمة مالية واقتصادية أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الأمر الذى أثار غضب الشعب اللبناني ليخرج في احتجاجات بعدد من المناطق.





وبحسب تقرير عرضته سكاي نيوز، كانت المسيرات الاحتجاجية فى العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المناطق فى شرق البلاد وشماله.





واضاف التقرير ان الازمة السياسية بين قادة الصف الأول فى البلاد تشكل دافعًا رئيسي لانهيار قطاعي المالى والاقتصادى، بعد فشل التوافق على عملية تشكيل حكومة لبنانية جديدة.





وشهدت طرابلس انطلاق مسيرة احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الاوضاع المعيشية، تخللتها وقفات احتجاجية أمام منازل عدد من السياسيين للمطالبة باستقالتهم، ودعوات لتشكيل حكومة انتقالية لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، كما شهدت العاصمة شللًا في الحركة المرورية بسبب قطع معظم الطرق الرئيسية لها من قبل المحتجين.



