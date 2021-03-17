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فن

لاميتا فرنجية تستعرض جمالها وأنوثتها بـ روب تايجر .. صور

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:58 ص
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت لاميتا فرنجية علي شاطئ البحر بإطلالة مثيرة حيث ارتدت "روب" تايجر مكشوفاً، ونظارة شمسية وعلقت علي الصورة قائلة "أخبر البرية أنا هنا .."، ما نال إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".
 
وابتعدت لاميتا عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملًا في مصر.


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