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رياضة

سنقاتل في القادم .. ماذا قال مدرب الترجي عقب الفوز على الزمالك بالقاهرة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:11 ص
معين الشعباني
معين الشعباني
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محمد رشاد
أشاد معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي بأداء لاعبيه خلال مباراة الزمالك بالأمس والتي نجح فيها الفريق التونسي في الفوز بهدف نظيف سجله حمدو الهونـي.

وأضاف الشعباني في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’: لاعبونا ظهروا بروح قتالية عالية وحققنا فوزا مستحقا، كما أننا درسنا الزمالك جيدا وتمكننا من إيقاف مفاتيح لعبه .

واختتم الشعباني : سعيد بوصولنا إلى النقطة العاشرة ، وأمامنا مباراة كبيرة أمام مولودية الجزائر سنقاتل خلالها من أجل الفوز والتأهل إلى دور الثمانية كمتصدر للمجموعة الرابعة .

وتجرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.

فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.
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