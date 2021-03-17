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كورقة ضغط .. إيران تعتقل سائحاً فرنسياً بتهمة التجسس .. تفاصيل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:24 ص
بنجامين بريير
بنجامين بريير
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ندى عبد العزيز
اعتقلت إيران سائحا فرنسيا، يدعى بنجامين بريير، بتهمة التجسس وممارسة دعاية ضد النظام الإيراني، وفقًا لتقرير عرضته فضائية العربية.

واحتجز النظام الإيراني بنجامين خلال زيارته لإيران فى رحلة سياحية منذ 10 أشهر، بعدما استخدم فيها طائرة دون طيار لالتقاط صور تذكارية له، وكتابته لتغريدة قال فيها إن الحجاب إلزامي فى إيران.

ومن جهتها، قالت شقيقة بنجامين، إنه من الغريب تماما اتهامه بالتجسس، مؤكدة ان الطائرة بدون طيار قام بشرائها قبل السفر لالتقاط صور تذكارية له أثناء رحلته.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها تسعى لاسترجاع بنجامين، ورفض النظام التعليق على هذه القضية.

جدير بالذكر أن الحرس الثورى الإيراني اعتقل السنوات الأخيرة عشرات من الأجانب بتهمة التجسس.

واتهم نشطاء حقوقيون إيران بأنها تنفذ هذه الاعتقالات كوسيلة ضغط على الدول الغربية منها للإفراج عن معتقلين إيرانيين متهمين بممارسات إرهابية.

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