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رياضة

أبو الدهب: إمام عاشور لاعب متميز عوَّض غياب ساسي في بعض المباريات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:13 ص
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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محمد رشاد
أشادَ محمود ابو الدهب نجم النادي الأهلي السابق بقدرات إمام عاشور لاعب وسط الزمالك ، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى المزيد من المباريات لاستعادة مستواه الذي ظهر عليه في بداية مباريات الدوري العام هذا الموسم .

وأضاف ابو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمــو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : إمام عاشور استطاع تعويض غياب فرجاني ساسي في بعض مباريات الدوري العام ، كما نجح في تسجيل أكثر من هدف للفريق عن طريق التسديدات ، وهو ما كان يفتقده الزمالك منذ فترة طويلة .

وتجرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.

فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.
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