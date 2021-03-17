أبو الدهب: إمام عاشور لاعب متميز عوَّض غياب ساسي في بعض المباريات

أشادَ محمود ابو الدهب نجم النادي الأهلي السابق بقدرات إمام عاشور لاعب وسط الزمالك ، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى المزيد من المباريات لاستعادة مستواه الذي ظهر عليه في بداية مباريات الدوري العام هذا الموسم .





وأضاف ابو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمــو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : إمام عاشور استطاع تعويض غياب فرجاني ساسي في بعض مباريات الدوري العام ، كما نجح في تسجيل أكثر من هدف للفريق عن طريق التسديدات ، وهو ما كان يفتقده الزمالك منذ فترة طويلة .



