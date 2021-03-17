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قرض ببلاش ويستهدف محدودي الدخل.. خبير اقتصادي يكشف تفاصيل التمويل العقاري.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:17 ص
محمد نجم الخبير الاقتصادي
محمد نجم الخبير الاقتصادي
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محمود محسن
قال محمد نجم الخبير الاقتصادي، إن المبادرة التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتمويل العقاري بفائدة 3% على 30 سنة، مفاجأة لم يتوقعها أحد خاصة نسبة الفائدة التي وصلت إلى 3 % ومدة 30 سنة فتعتبر "قرض ببلاش".

وأضاف نجم خلال لقاء له لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة ، أنه إذا كان المواطن يرغب في شراء وحدة سكنية قيمتها 640 ألف جنيه، وسيدفع 140 ألف جنيه مقدم، ويرغب في تقسيط 500 ألف جنيه، فإنه في الحالة الأولى سيذهب إلى المطور العقاري الذي يحصل منه على فائدة قدرها 15%، ويتم التقسيط على 7 سنوات، وفي هذه الحالة فإن المواطن سيدفع شهريا 9600 جنيه، ويصل إجمالي ما يدفعه بعد 7 سنوات إلى 810 آلاف جنيه.

وتابع الخبير الاقتصادي أنه في حالة شراء نفس الوحدة السكنية من خلال المبادرة القديمة، التي كان التقسيط فيها على 20 عاما بفائدة قدرها 8%، فإن المواطن سيدفع شهريا 4182 جنيها، وفي نهاية المدة يصل الإجمالي إلى مليون جنيه.

وأشار نجم إلى أنه وفقا للمبادرة الجديدة، والخاصة بالتمويل العقاري على 30 سنة، بفائدة قدرها 3%، فإن المواطن سيحصل على نفس الوحدة السكنية ولكن بقسط شهري قدره 2100 جنيه، ويصل إجمالي ما دفعه في نهاية المدة على 30 سنة سيصل المبلغ إلى 750 ألف جنيه.

وقال الخبير الإقتصادي إن المبادرة تستهدف محدودي الدخل في المقام الأول. 
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