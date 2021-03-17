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توك شو

الصين تضع شرطًا جدليًا لدخول أراضيها.. تفاصيل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:40 ص
الصين 🇨🇳
الصين 🇨🇳
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ندى عبد العزيز
أثارت الصين جدلًا واسعًا بعد فرضها تلقي اللقاح الصيني على كل من يود التقديم على تأشيرة لزيارة الصين.

وبحسب قناة العربية الإخبارية، أعلنت الصين اليوم فتح باب التقديم للتأشيرات لكل من يود زيارة البلاد، ولكن بشرط أخذ لقاح صيني الصنع، من اللقاحات الأربعة التى اعتمدت فى البلاد.

وأرسلت الصين هذه التعليمات إلى عدد من السفارات الصينية على مستوى العالم لإبلاغ كل من يود الحصول على التأشيرة الصينية؛ لتصبح شرطًا أساسيًا فى دخول البلاد.

من جهته قال دكتور إسلام حسين المختص فى علم الفيروسات، إلى ان اللقاحات الصينية حتى الآن لم تنشر نتائج المرحلة التجريبية الثالثة.

وأكد أن العلماء المتخصصين فى جميع انحاء العالم لم ينظروا إلى اللقاح الصيني بأنه على خريطة اللقاحات.

واوضح ان الجميع يعترف باللقاحات التى مرت بالتجارب السريرية ونشرت نتائجها واعتمدت من الهيئات الرقابية العالمية.

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