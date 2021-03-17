الاحتراف هدفي.. أول تعليق من كريم العراقي بعد تجديد تعاقده مع المصري

أكد كريم العراقي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي أنه جدد تعاقده مع الفريق، ولا صحة لما تردد حول رغبته في الرحيل .
وأضاف العراقي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : تلقيت عرضا رسميا من أحد أندية الدوري البرتغالي عقب مشاركتي مع المنتخب الأوليمبي في كأس الأمم الإفريقية الماضية، وتحدثت مع مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية ، واتفقت على تجديد تعاقدي ، وحصلت على وعد بالاحتراف الخارجي؛ حال وصول عرض مناسب عقب أولمبياد طوكيو .
واختتم العراقي : تلقيت اتصالًا هامًا من شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي و طالبني بحسم هذا الملف والتركيز مع النادي المصري ، وهو ما حرصت عليه ، وأتطلع إلى تحقيق ميدالية خلال أوليمبياد طوكيو المقبلة .
وأعلن نادي المصري البورسعيدي، تمديد تعاقده مع لاعبه كريم العراقي لمدة موسمين بالاضافة إلى الموسم الحالي.
وأشار النادي المصري، عبر بيان رسمي صادر عنه مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن اللاعب وقع على عقوده الجديدة بعد الاتفاق مع الادارة على كافة التفاصيل والبنود الخاصة.
ومن المقرر أن ينتظم العراقي في مران المصري الجماعي عقب تمديد عقوده و حل الأزمة الخاصة به.
ويأتي التجديد بعدما أعلن محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، مطلع شهر مارس الجاري، أن كريم العراقي ظهير الفريق يخوض تدريبات منفردة في بورسعيد خلال الفترة الحالية بسبب تمرده على النادي.