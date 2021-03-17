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توك شو

أخبار التوك شو | مراحل تسجيل واختيار الحاصلين على لقاح كورونا ومفاجأة للحوامل.. وموقف مصر من اللقاحات بعد تعليق دول أوروبية للتطعيم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:00 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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إبراهيم القادري
عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الشائكة التي تتصل بالمواطن اتصال مباشر وقام المسئولين بالرد عليها نعرض لكم أبرزها

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للصحة، موقف مصر من لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتي علقت دول أوروبية العمل ببعضها. 

طالب الإعلامي أحمد موسى، المصريين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفترة المقبلة؛ خاصةً أن بعض دول أوروبا بدأت في دخول المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس. 

عرضت قناة تن مقطع فيديو يوضح سير القطار الروسي الجديد الذى تم تنفيذه على السكك الحديدية المصرية.

قالت ريهام ماهر، خبيرة الطاقة الروحانية، إن كل إنسان لديه عدة مراكز للطاقة في جسمه، وعدم تنظيف هذه المراكز بشكل دوري مع الضغوط الاقتصادية والمعيشية، فهذا يؤدي إلى غلق هذه المراكز، وهذا ينعكس بالسلب على الإنسان.

قالت ريهام ماهر، خبيرة الطاقة الروحانية، إن هناك فرقًا بين اهتمام الرجل بالمرأة والتدخل في كل تفاصيل المرأة بشكل يضايقها، معقبة: "ممكن الراجل يتناقش في التفاصيل مع المرأة، لكن عليه أن يبحث عن الطريقة  المثالية لهذا الأمر".

قدم الإعلامي أحمد موسى التهنئة إلى النادي الأهلي عقب فوزه على نادي فيتا كلوب بثلاث اهداف نظيفة.

قالت نهى عاصم ، مستشارة وزيرة الصحة ، إن موقع اللقاح التابع لوزارة الصحة يستهدف شريحة معينة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ، لافتة أنه فى حالة عدم وضع بعض النقاط عند التسجيل فعلى المواطن الإتصال بالخط الساخن التابع لوزارة الصحة لمساعدته.

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ان الاعلامي وائل الابراشي تجاوز المرحلة الصعبة وسوف يعود خلال أيام من النقاهة. 

قدم الإعلامي أحمد موسى التهنئة إلى النادي الأهلي عقب فوزه على نادي فيتا كلوب بثلاث اهداف نظيفة.

قال الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام، أشرف العشري، إن نسبة التفاؤل بشأن الحوار الوطنى الفلسطيني الذى يقام على الأراضي مصرية، فى هذه المرة ربما يكون أكثر، موضحًا أن هذا الحوار يحضره جميع الفصائل الفلسطينية.
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