كاميرا الموبايل بقت مقلقة.. محمد منير يكشف سر تخوفه من تجمعات الفنانين

قال المطرب الكبير محمد منير، إن تجمعات الفنانين والنجوم فى الماضى كانت مميزة، موضحًا: "لما كنا بنتجمع عند أحد الأصدقاء كان يظهر المغني والملحن والممثل".





وأضاف محمد منير خلال حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة "دي إم سي": "أن التجمعات اليوم أصبحت ثقيلة الدم وأى مكان يتواجد به فنانون يتم تصويرهم".





ولفت إلى أن كاميرات الموبايل أصبحت اليوم مقلقة، وأكد أنه يقلق من كاميرا الموبايل.



