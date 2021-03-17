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توك شو

كاميرا الموبايل بقت مقلقة.. محمد منير يكشف سر تخوفه من تجمعات الفنانين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:48 ص
محمد منير
محمد منير
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البهي عمرو
قال المطرب الكبير محمد منير، إن تجمعات الفنانين والنجوم فى الماضى كانت مميزة، موضحًا: "لما كنا بنتجمع عند أحد الأصدقاء كان يظهر المغني والملحن والممثل".

 وأضاف محمد منير خلال حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة "دي إم سي": "أن التجمعات اليوم أصبحت ثقيلة الدم وأى مكان يتواجد به فنانون يتم تصويرهم".

ولفت إلى أن كاميرات الموبايل أصبحت اليوم مقلقة، وأكد أنه يقلق من كاميرا الموبايل.

وأشار إلى أنه لا يحب زمن التكنولوجيا، موضحًا: "أنا مبفهمش فى الانستجرام واليوتيوب والحاجات دي".
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