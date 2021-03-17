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أبو الهول يكشف تفاصيل مباحثات الحوار الوطني الفلسطيني على أرض مصر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:21 ص
الحوار الوطني الفلسطيني
الحوار الوطني الفلسطيني
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هاني حسين
قال  أشرف أبو الهول  مدير تحرير صحيفة الأهرام، تعليقاً على انطلاق جلسات الحوار الوطني الفلسطيني على أرض مصر، إن الجولة الاولى من الحوار الوطني الفلسطيني اتفقت على  ضرورة المضي قدما  نحو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية  والمجلس الوطني .

وأضاف أشرف أبو الهول  في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان يمثل 14 مليون فلسطيني في الداخل والخارج ".

 وتابع أشرف أبو الهول :" اليوم تم حسم الآليات والتفاقص يسأل الخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية وتم الاتفاق على أن كل مرشح وقائمة تتعهد باحترام القوانين التي تجرى وفق لها الانتخابات في فلسطين".

 وأكمل أشرف أبو الهول:" تم الاتفاق على احترام أجهزة الأمن التي تؤمن بالعملية الانتخابية واحترام النتائج واحترام لجنة الانتخابات التي سوف تشرف على سير العملية الانتخابية .

 ولفت أشرف أبو الهول إلى أنه سيتم التباحث حول منظمة التحرير الفلسطينية في الحوار الفلسطيني المنعقد على أرض مصر. 
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