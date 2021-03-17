بالمسامير والخيوط.. ساندرا تصنع فنا مختلفا في سوهاج وتعلمه للصغار

تتخيل ثم ترسم ثم تشد طرف الخيط وتُلفه حول المسامير فتصنع منه فنًا جميلًا، هكذا هو فن ساندرا إكرام ابنة محافظة سوهاج





كانت الفتاة العشرينية منذ نعومة أظافرها ترسم وتُبدع ولكنها لم تختار الدراسة بكلية الفنون الجميلة واحببت أن تدرس بكلية العلوم، لكنها لم تُدفن بذلك موهبتها بل ظلت تُدعمها وتعمل عليها وبها.





"حبيت اعمل حاجه جديدة تختلف شوية عن الرسم وفي نفس الوقت تكون شغل يدوي ويبان فيها التميز"، بهذه الكلمات بدأت "إكرام" تتحدث مع موقع صدى البلد عن كيفية تفكيرها في تطوير موهبتها، موضحة أنها أحبت أن تفعل شيئًا جديدًا ومختلفًا ومتميزًا وهو الرسم بالمسامير والخيوط المُلونة التي تُعطي لوحتها حياة وحركة.





بالخيط الأخضر اللامع وطلاء الأظافر الهادئ والألعاب الصغيرة الناعمة والمسامير السوداء ولوحة dmf، رسمت الفتاة العشرينية شجرة الكريسماس وزخرفتها وبجانبها كلمة merry Christmas، لتُفاجئ بإقبال الأهالي بسوهاج على شراءها في نهاية عام ٢٠٢٠.









"انا كمان بحب اعمل أشكال بعجينة السيراميك وحقيقي شغلي بيها قريب لقلبي لأنه بسيط اوي ويتعمل بيه حاجات كتير جدًا"، وبصوت يملؤه الحب لما تصنع يديها وبابتسامة هادئة طفولية استكملت ساندرا إكرام حديثها مع "صدى البلد"، مشيرة إلى أنها تصنع عدة أشكال بعجينة السيراميك المُكونة من النشا والأوكي والألوان الاصطناعية لتصنع الميدليات والعلقات واطارات الصور.



