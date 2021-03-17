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رياضة

هزمونا العام الماضي.. مدرب الترجي يكشف سبب الفوز على الزمالك بالقاهرة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:13 ص
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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محمد رشاد
أشاد معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، بلاعبه حمدي الهوني صاحب هدف فوز فريقه أمام  الزمالك، مشيرا إلى أن فريقه نجح في استغلال نقاط قوته أمام الزمالك، ليفوز بهدف نظيف في مباراة الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، ليضمن التأهل لربع النهائي.

وقال الشعباني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة "الحمد لله، حققنا الفوز في مباراة صعبة أمام فريق كبير بحجم الزمالك ، أشكر جميع اللاعبين على الفوز والشكل الذي ظهروا به خلال مباراة الزمالك، مستوى بدني وفني رائع للغاية ، سنلعب المباريات المقبلة من أجل الفوز".

واستمر "الترجي واجه فريق قوي سواء في ملعب رادس أو القاهرة، لا يوجد فرق بين المباراتين، الزمالك يمتلك لاعبين كبار ومميزين ومهاريين، نجحنا في اللعب على نقاط قوتنا ، أحمد عيد مدافع جيد ويمتلك إمكانيات ممتازة، لكن الهوني لاعب كبير".

وأشار "نلعب على الفوز دائمًا في أي مباراة، واجهنا الزمالك 5 مرات في أخر عامين، فزنا في 3 مناسبات وخسرنا في مباراتين ، العامل النفسي بالطبع بعد خروجنا على يد الزمالك الموسم الماضي كان من الممكن أن يكون له دور في تلك المباراة".
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