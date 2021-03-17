أحد أبناء دور الأيتام يصل لمنصب معيد بكلية التربية الرياضية .. تفاصيل

كشف عبد الله شكري، احد ابناء دور الأيتام، تفاصيل وصوله لمنصب معيد بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق.





وقال عبد الله شكري في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" أشعر بسعادة كبيرة بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لي، واشكر كل من قدم الدعم والمساندة لي ".





وتابع عبد الله شكري:" اخترت كلية التربية الرياضية لأنني أمتلك ميولا رياضية، وقررت التخصص في مجال التربية الرياضية ".



