أحد أبناء دور الأيتام يصل لمنصب معيد بكلية التربية الرياضية .. تفاصيل

كشف عبد الله شكري، احد ابناء دور الأيتام، تفاصيل وصوله لمنصب معيد بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق.
وقال عبد الله شكري في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" أشعر بسعادة كبيرة بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لي، واشكر كل من قدم الدعم والمساندة لي ".
وتابع عبد الله شكري:" اخترت كلية التربية الرياضية لأنني أمتلك ميولا رياضية، وقررت التخصص في مجال التربية الرياضية ".
وأكمل عبد الله شكري:" طوال حياتي كنت طموحا، وكان لدي إحساس بتحقيق شيء إيجابي في مستقبلي، ولن أقف عند محطة منصب معيد بكلية التربية الرياضية وطموحي مستمر".