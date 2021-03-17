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توك شو

أحد أبناء دور الأيتام يصل لمنصب معيد بكلية التربية الرياضية .. تفاصيل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:08 ص
عبد الله شكري
عبد الله شكري
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هاني حسين
كشف عبد الله شكري، احد ابناء دور الأيتام، تفاصيل وصوله لمنصب معيد بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق.

وقال عبد الله شكري في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  أشعر بسعادة كبيرة بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لي، واشكر كل من قدم الدعم والمساندة لي ".

 وتابع عبد الله شكري:" اخترت كلية التربية الرياضية لأنني أمتلك ميولا رياضية، وقررت التخصص في مجال التربية الرياضية ".

 وأكمل عبد الله شكري:"  طوال حياتي كنت طموحا، وكان لدي إحساس بتحقيق شيء إيجابي في مستقبلي، ولن أقف عند محطة منصب معيد بكلية التربية الرياضية وطموحي مستمر".
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