ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عصام مرعي : كارتيرون متواضع فنياً.. والإدارة السابقة كانت سبباً في نجاحه

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:11 ص
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
محمد رشاد
أبدى عصام مرعي نجم الزمالك السابق غضبه من تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عقب الخسارة أمام الترجي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، بشأن تراجع الحالة الفنية والبدنية للاعبين؛ وهو ما يُعد إساءة للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق .

وأضاف مرعي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : عودة باتريس كارتيرون لم تكن الخيار الأمثل للزمالك في هذا التوقيت ، فهو مدرب متواضع وأخذ أكبر من حجمه ، كما أنه نجح في ولايته الأولى بسبب مجلس الإدارة السابق للنادي الذي أتاح له جميع مقومات النجاح ووفر له كل الإمكانيات الفنية و المادية .

واختتم مرعي : الإدارة الحالية للزمالك أخطأت برحيل العديد من اللاعبين على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ، مثل محمد أوناجم الذي كان أحد الأوراق الرابحة للفريق .

وتجرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.

فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.
Advertisements
Advertisements

أول قرار من باتريس كارتيرون عقب هزيمة الزمالك من الترجي التونسي

الزمالك هيكسب.. ميدو يرد على نجم تونس راضي الجعايدي

موسيماني يتخلف عن العودة مع بعثة الأهلي

ميدو يفتح النار: ما فعلته إدارة الزمالك جرائم كروية وعلى الوزير التحقيق مع اللجنة

هاردلك للأبيض .. خالد بيومي يعلق على أداء الأهلي أمام فيتا كلوب والزمالك ضد الترجي بدوري أبطال أفريقيا

«مشينا باتشيكو ليه».. تفاصيل المشادة بين أعضاء لجنة الزمالك بعد الخسارة أمام الترجي .. فيديو

رغم الهزيمة القاسية .. فرصة وحيدة تنقذ الزمالك من وداع دوري أبطال أفريقيا مبكرا

لاعبين منفوخين على الفاضي .. تعليق ناري من إبراهيم سعيد على هزيمة الزمالك أمام الترجي | شاهد

الأهلي يبدع والزمالك يسقط .. حصاد الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا

هيثم فاروق مهاجماً الزمالك: أتمنى نجاح الأندية المفاوضة في ضم لاعبيه

الشيشيني يكشف أسباب رفضه الانضمام للجهاز المعاون لـ كارتيرون مع الزمالك

عبد الجليل: تصريحات كارتيرون خايبة.. ولاعبو الزمالك بلا روح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات