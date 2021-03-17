عصام مرعي : كارتيرون متواضع فنياً.. والإدارة السابقة كانت سبباً في نجاحه

أبدى عصام مرعي نجم الزمالك السابق غضبه من تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عقب الخسارة أمام الترجي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، بشأن تراجع الحالة الفنية والبدنية للاعبين؛ وهو ما يُعد إساءة للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق .





وأضاف مرعي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : عودة باتريس كارتيرون لم تكن الخيار الأمثل للزمالك في هذا التوقيت ، فهو مدرب متواضع وأخذ أكبر من حجمه ، كما أنه نجح في ولايته الأولى بسبب مجلس الإدارة السابق للنادي الذي أتاح له جميع مقومات النجاح ووفر له كل الإمكانيات الفنية و المادية .





واختتم مرعي : الإدارة الحالية للزمالك أخطأت برحيل العديد من اللاعبين على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ، مثل محمد أوناجم الذي كان أحد الأوراق الرابحة للفريق .



