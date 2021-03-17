عصام مرعي : كارتيرون متواضع فنياً.. والإدارة السابقة كانت سبباً في نجاحه

أبدى عصام مرعي نجم الزمالك السابق غضبه من تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عقب الخسارة أمام الترجي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، بشأن تراجع الحالة الفنية والبدنية للاعبين؛ وهو ما يُعد إساءة للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق .
وأضاف مرعي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : عودة باتريس كارتيرون لم تكن الخيار الأمثل للزمالك في هذا التوقيت ، فهو مدرب متواضع وأخذ أكبر من حجمه ، كما أنه نجح في ولايته الأولى بسبب مجلس الإدارة السابق للنادي الذي أتاح له جميع مقومات النجاح ووفر له كل الإمكانيات الفنية و المادية .
واختتم مرعي : الإدارة الحالية للزمالك أخطأت برحيل العديد من اللاعبين على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ، مثل محمد أوناجم الذي كان أحد الأوراق الرابحة للفريق .
وتجرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.
سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.
فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.