في 5 خطوات .. كيف تتفادى مشكلات الفرامل داخل سيارتك

لا شك أن فرامل السيارة أحد أهم العناصر الفنية داخل المنظومة الميكانيكية، فهي بمثابة درع الحماية و صاحبة أمر التوقف الحتمي، ومع التطور التكنولوجي و ظهور حزمة من وسائل الأمان و الحماية مثل المكابح المانعة للانغلاق ABS، و برامج التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية،تبقى مكابح السيارة محتفظة بمكانتها المعهودة.

ولكن في كثير من الأحوال يقع البعض من قائدي السيارات، في مشكلات كثيرة تتعلق بهذا الجزء الهام، وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح لتفادي المشكلات الفنية الخاصة بمنظومة عمل الفرامل.

- من الضروري أن نقود بتغيير "تيل الفرامل" في موعدة المحدد، و ذلك لكي نتمتع بأفضلية الاداء عند اعطاء امر التوقف، و من الأفضل أن نقوم بشراء المنتج الأصلي الخاص بالسيارة، و الابتعاد تمامًا عن المنتجات المقلدة، للحصول على عمر افتراضي أطول، وكفاءة عالية.

- عند سماع أصوات احتكاك أو صفير فهذا يدل على تلف تيل الفرامل، أو تعرضه لأتربة داخلية و بعض الاتساخات، و في كثير من الأحوال يحتاج الأمر إلى تدخل مسدس المياه أو الهواء لإنهاء الأمر.





- يجب أن نقوم بفحص الأنابيب المطاطية و التي تقوم بتوصيل زيت الفرامل إلى أمر التحكم، والكشف عن أي تسريبات قد حدثت في هذه المنظومة.

- يفضل أن تبتعد عن الطرق المزدحمة، و غير الممهدة، و التي تستهلك طاقة اضافية من قوة عمل المكابح، نظرًا لاستخدامها بكثرة.

- قم بالاستغناء عن الأوزان الزائدة، و التي تشكل حمل اضافي على فرامل سيارتك، والتي تؤثر أيضًا على مستوى استهلاك الوقود.

- من الضروري أيضًا أن تقوم بالكشف على مستوى زيت الفرامل من وقت إلى آخر.