ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

في 5 خطوات .. كيف تتفادى مشكلات الفرامل داخل سيارتك

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:15 ص
في 5 خطوات .. كيف
في 5 خطوات .. كيف تتفادى مشكلات الفرامل داخل سيارتك
Advertisements
صبري طلبه

لا شك أن فرامل السيارة أحد أهم العناصر الفنية داخل المنظومة الميكانيكية، فهي بمثابة درع الحماية و صاحبة أمر التوقف الحتمي، ومع التطور التكنولوجي و ظهور حزمة من وسائل الأمان و الحماية مثل المكابح المانعة للانغلاق ABS، و برامج التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية،تبقى مكابح السيارة محتفظة بمكانتها المعهودة.

 

ولكن في كثير من الأحوال يقع البعض من قائدي السيارات، في مشكلات كثيرة تتعلق بهذا الجزء الهام، وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح لتفادي المشكلات الفنية الخاصة بمنظومة عمل الفرامل.

 

-  من الضروري أن نقود بتغيير "تيل الفرامل" في موعدة المحدد، و ذلك لكي نتمتع بأفضلية الاداء عند اعطاء امر التوقف، و من الأفضل أن نقوم بشراء المنتج الأصلي الخاص بالسيارة، و الابتعاد تمامًا عن المنتجات المقلدة، للحصول على عمر افتراضي أطول، وكفاءة عالية.

 

- عند سماع أصوات احتكاك أو صفير فهذا يدل على تلف تيل الفرامل، أو تعرضه لأتربة داخلية و بعض الاتساخات، و في كثير من الأحوال يحتاج الأمر إلى تدخل مسدس المياه أو الهواء لإنهاء الأمر.


- يجب أن نقوم بفحص الأنابيب المطاطية و التي تقوم بتوصيل زيت الفرامل إلى أمر التحكم، والكشف عن أي تسريبات قد حدثت في هذه المنظومة.

 

- يفضل أن تبتعد عن الطرق المزدحمة، و غير الممهدة، و التي تستهلك طاقة اضافية من قوة عمل المكابح، نظرًا لاستخدامها بكثرة.

 

- قم بالاستغناء عن الأوزان الزائدة، و التي تشكل حمل اضافي على فرامل سيارتك، والتي تؤثر أيضًا على مستوى استهلاك الوقود.

 

- من الضروري أيضًا أن تقوم بالكشف على مستوى زيت الفرامل من وقت إلى آخر.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في 4 خطوات.. تعرف على العناصر الأساسية لصيانة سيارتك

أشهر الأصوات المزعجة بالسيارة.. ما أسبابها؟

لحماية سيارتك.. 3 خطوات لا تنساها في فصل الشتاء

في 5 خطوات.. كيف تتغلب على أعطال سيارتك ؟

ما الطرق الصحيحة للحفاظ على إطارات سيارتك؟

حاسة الشم القوية تكشف الكثير من أعطال السيارات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلي يبدع والزمالك يسقط .. حصاد الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا

بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد الفوز على فيتا كلوب

دمج الدوري الهولندي والبلجيكي لكرة القدم في مسابقة واحدة.. صحيفة فرنسية تكشف التفاصيل

محمد صلاح: يجب محاسبة لاعبي الزمالك.. واللي عايز يمشي يمشي.. فيديو

لاميتا فرنجية تستعرض جمالها وأنوثتها بـ روب تايجر .. صور

أحمد مجاهد : إلغاء الدوري فكرة غير موجودة.. ونبحث تحصيل مديونية الأندية .. وهذه خطتنا لتجاوز الضغط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري