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"تنمية المشروعات" يوضح أشكال دعم الجهاز لحياة كريمة.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:15 ص
تنمية المشروعات
تنمية المشروعات
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إبراهيم القادري

قال الدكتور محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات ،إن مبادرة حياة كريمة  مشروع لكل المصريين مؤكدا أننا نعمل في 20  محافظة في 51 مركز في 1500 قرية علي مستوي جميع المحافظات وهذا نابع من أن الدولة تعمل وكأنها رجل واحد من اجل إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بجانب تطوير القري للشباب .

وأضاف عبد الملك خلال مداخلة هاتفية علي قناه " اكسترا نيوز " ،  حياه كريمة تهدف إلي تمكين القري اقتصاديا وتعمل علي توفير فرص العمل لشباب هذه القري ونعمل في هذه القري أيضا علي تطوير البنية التحتية والمرافق العامة من اجل وفير فرص عمل مستدامة في هذه القري .

وأوضح عبد الملك ، قمنا بحصر احتياجات 610 قرى من جانب المشروعات ويتم إقامة هذه المشروعات حسب احتياجات كل قرية للمشروع وسيتم تشغيل أبناء القرى في تشييد المشروعات طوال مدته تشييدها وهذا لعدم جلب عمالة من خارجها حتي يعود النفع عليهم .

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