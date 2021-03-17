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رياضة

كريم العراقي يكشف نقطة خلافه مع المصري عقب التجديد لمدة موسمين .. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:34 ص
كريم العراقي يجدد
كريم العراقي يجدد للمصري
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محمد رشاد
قال كريم العراقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، إنه سعيد بتجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين بعد فترة من المفاوضات بين الطرفين.

وأضاف كريم العراقي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» :”كان هناك سوء تفاهم في التفاوض بيني وبين إدارة المصري حول تجديد عقدي، ولكني في النهاية وقعت على بياض”.

وأكد: ”اتفقت مع إدارة المصري، على كافة تفاصيل التعاقد، وتركت القيمة المالية ليحددها مجلس الإدارة، ولا توجد شروط جزائية في عقدي”.

وواصل :” نقطة الخلاف مع إدارة النادي، حول رغبتي في الاحتراف، فأنا لدي حلم وأسعى لتحقيقه والإدارة وعدتني بذلك في حال وصول عرضا مناسبا”.
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