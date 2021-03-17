عبد الجليل: تصريحات كارتيرون خايبة.. ولاعبو الزمالك بلا روح

قال محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، إن تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عقب الخسارة أمام الترجي التونسي بالأمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا "خايبـة" ولا قيمة لها، وبها نوع من التعالي وإخلاء المسئولية وتحميلها للجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو .
وأضاف عبد الجليل في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : كنت ضد عودة باتشيكو من الأساس لكنه لا يستحق الإقالة ، فالزمالك متصدر الدوري العام ، وكان لديه فرصة كبيرة في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا ، كما أن عودة كارتيرون بعد موقفه السابق وهروبه بشكل مفاجئ أمرًا خاطئًا من قِبَل مجلس إدارة النادي .
واختتم عبدالجليل : لاعبو الزمالك يفتقدون الروح وليس لديهم الطموح في تحقيق الإنتصارات ، على عكس لاعبي الأهلي الذين شعروا بخطورة موقف الفريق في المجموعة و لعبوا بروح قتالية عالية وتمكنوا من تحقيق الفوز خارج الديار والإقتراب شيئًا فشيئًا من العبور إلى دور الثمانية .
وتجرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.
سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.
فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.