ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبد الجليل: تصريحات كارتيرون خايبة.. ولاعبو الزمالك بلا روح

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:06 ص
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
محمد رشاد
قال محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، إن تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عقب الخسارة أمام الترجي التونسي بالأمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا "خايبـة" ولا قيمة لها، وبها نوع من التعالي وإخلاء المسئولية وتحميلها للجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو .

وأضاف عبد الجليل في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : كنت ضد عودة باتشيكو من الأساس لكنه لا يستحق الإقالة ، فالزمالك متصدر الدوري العام ، وكان لديه فرصة كبيرة في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا ، كما أن عودة كارتيرون بعد موقفه السابق وهروبه بشكل مفاجئ أمرًا خاطئًا من قِبَل مجلس إدارة النادي .

واختتم عبدالجليل : لاعبو الزمالك يفتقدون الروح وليس لديهم الطموح في تحقيق الإنتصارات ، على عكس لاعبي الأهلي الذين شعروا بخطورة موقف الفريق في المجموعة و لعبوا بروح قتالية عالية وتمكنوا من تحقيق الفوز خارج الديار والإقتراب شيئًا فشيئًا من العبور إلى دور الثمانية .

وتجرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.

فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 20 شخصا بقسم شرطة شبرا بفيروس كورونا

سيرينو يغازل جماهير الأهلي بصورة مع موسيماني.. شاهد

مسئول أوروبي يكشف مخاطر جديدة للقاح أسترازينيكا

بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد الفوز على فيتا كلوب

أخبار سارة لعمال مصر الخميس المقبل بشأن الأجور.. تفاصيل

محمد صلاح: يجب محاسبة لاعبي الزمالك.. واللي عايز يمشي يمشي.. فيديو

Advertisements

أول قرار من باتريس كارتيرون عقب هزيمة الزمالك من الترجي التونسي

الزمالك هيكسب.. ميدو يرد على نجم تونس راضي الجعايدي

انا بتألم.. أيمن أشرف يسخر من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب بمشاركة قفشة

ميدو يفتح النار: ما فعلته إدارة الزمالك جرائم كروية وعلى الوزير التحقيق مع اللجنة

«مشينا باتشيكو ليه».. تفاصيل المشادة بين أعضاء لجنة الزمالك بعد الخسارة أمام الترجي .. فيديو

هاردلك للأبيض .. خالد بيومي يعلق على أداء الأهلي أمام فيتا كلوب والزمالك ضد الترجي بدوري أبطال أفريقيا

رغم الهزيمة القاسية .. فرصة وحيدة تنقذ الزمالك من وداع دوري أبطال أفريقيا مبكرا

لاعبين منفوخين على الفاضي .. تعليق ناري من إبراهيم سعيد على هزيمة الزمالك أمام الترجي | شاهد

موسيماني يتخلف عن العودة مع بعثة الأهلي

الأهلي يبدع والزمالك يسقط .. حصاد الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا

عبد الجليل: تصريحات كارتيرون خايبة.. ولاعبو الزمالك بلا روح

سيرينو يغازل جماهير الأهلي بصورة مع موسيماني.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات