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تطوير شامل للبنية التحتية للمستشفيات الجامعية.. أمين عام "الأعلى للجامعات" يكشف التفاصيل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:03 ص
المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، إن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ينص على أن الدولة تتولى تأهيل المستشفيات المملوكة لها؛ لتصبح على مستوى يليق بالاعتماد الذى يجعلها جزءًا من منظومة التأمين الصحي الشامل .

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " :  ما يحدث من تطوير للمنظومة الصحية المصرية هو نقلة حقيقة من خلال قيام الدولة بمجموعة كبيرة من الإجراءات ومنها تطوير المستشفيات الجامعية والتي يصل عددها إلي 155 مستشفى، ومنها 5 مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر .

وأوضح عبد الغفار ، المستشفيات الجامعية تصل قدرتها الاستيعابية إلى 38 ألف سرير وهذا يمثل ثلث أعداد أسرة القطاع الحكومي في الدولة مؤكدًا أن تكلفة تطوير المستشفيات الجامعية تتعدي الـ 6 مليارات جنيه.
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