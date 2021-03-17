تطوير شامل للبنية التحتية للمستشفيات الجامعية.. أمين عام "الأعلى للجامعات" يكشف التفاصيل

قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، إن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ينص على أن الدولة تتولى تأهيل المستشفيات المملوكة لها؛ لتصبح على مستوى يليق بالاعتماد الذى يجعلها جزءًا من منظومة التأمين الصحي الشامل .





وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " : ما يحدث من تطوير للمنظومة الصحية المصرية هو نقلة حقيقة من خلال قيام الدولة بمجموعة كبيرة من الإجراءات ومنها تطوير المستشفيات الجامعية والتي يصل عددها إلي 155 مستشفى، ومنها 5 مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر .



