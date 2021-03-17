حسن المستكاوي : الزمالك فقد شخصيته أمام الترجي المنظم

علق حسن المستكاوي، الناقد الرياضي على خسارة الزمالك أمام الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي فى إطار دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .





وقال المستكاوي فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مباراة فاز فيها معين شعباني، المدير الفني للترجي على كارتيرون، المدير الفني للزمالك، و لعب الترجي وعجز الزمالك عن اللعب وعن تنظيم صفوفه في مواجهة تنظيم الترجي الجيد الدفاعي وانطلاقاته الهجومية".





وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي "تويتر": "ظل حمدو الهوني، لاعب الترجي التونسي، مصدر خطر حتى سجل هدفه، وكانت هجمات الترجي المرتدة خطيرة لم تكن للزمالك شخصية في القاهرة".



