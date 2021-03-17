حسن المستكاوي : الزمالك فقد شخصيته أمام الترجي المنظم

علق حسن المستكاوي، الناقد الرياضي على خسارة الزمالك أمام الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي فى إطار دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .
وقال المستكاوي فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مباراة فاز فيها معين شعباني، المدير الفني للترجي على كارتيرون، المدير الفني للزمالك، و لعب الترجي وعجز الزمالك عن اللعب وعن تنظيم صفوفه في مواجهة تنظيم الترجي الجيد الدفاعي وانطلاقاته الهجومية".
وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي "تويتر": "ظل حمدو الهوني، لاعب الترجي التونسي، مصدر خطر حتى سجل هدفه، وكانت هجمات الترجي المرتدة خطيرة لم تكن للزمالك شخصية في القاهرة".
وتجرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.
سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.
فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.