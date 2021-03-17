ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسن المستكاوي : الزمالك فقد شخصيته أمام الترجي المنظم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:40 ص
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
Advertisements
محمد رشاد
علق حسن المستكاوي، الناقد الرياضي على خسارة الزمالك أمام الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي فى إطار دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وقال المستكاوي فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مباراة فاز فيها معين شعباني، المدير الفني للترجي على كارتيرون، المدير الفني للزمالك، و لعب الترجي وعجز الزمالك عن اللعب وعن تنظيم صفوفه في مواجهة تنظيم الترجي الجيد الدفاعي وانطلاقاته الهجومية".

وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي "تويتر": "ظل حمدو الهوني، لاعب الترجي التونسي، مصدر خطر حتى سجل هدفه، وكانت هجمات الترجي المرتدة خطيرة لم تكن للزمالك شخصية في القاهرة".

وتجرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.

فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.
Advertisements
Advertisements

أول تعليق من محمد شريف عقب إصابته بـ مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب

أول قرار من باتريس كارتيرون عقب هزيمة الزمالك من الترجي التونسي

مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ موسيماني ويعلق على ثلاثية الأهلى أمام فيتا كلوب

ميدو يفتح النار: ما فعلته إدارة الزمالك جرائم كروية وعلى الوزير التحقيق مع اللجنة

الزمالك هيكسب.. ميدو يرد على نجم تونس راضي الجعايدي

رغم الهزيمة القاسية .. فرصة وحيدة تنقذ الزمالك من وداع دوري أبطال أفريقيا مبكرا

هاردلك للأبيض .. خالد بيومي يعلق على أداء الأهلي أمام فيتا كلوب والزمالك ضد الترجي بدوري أبطال أفريقيا

انا بتألم.. أيمن أشرف يسخر من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب بمشاركة قفشة

الأهلي يبدع والزمالك يسقط .. حصاد الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

لاعبين منفوخين على الفاضي .. تعليق ناري من إبراهيم سعيد على هزيمة الزمالك أمام الترجي | شاهد

محمد صلاح: يجب محاسبة لاعبي الزمالك.. واللي عايز يمشي يمشي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات