ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نادية الجندي تنشر صورة قديمة من شبابها.. شاهد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:37 ص
نادية الجندي
نادية الجندي
Advertisements
محمد بدران

شاركت النجمة نادية الجندى، متابعيها صورة قديمة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت نادية الجندي خلال فترة شبابها، بالأبيض والأسود، ولم تعلق بسوى وضع قلوب بيضاء وسوداء، نالت إعجاب الجمهور.

يُذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.

ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ألبوم الذكريات.. نادية الجندي تستعيد ذكريات الماضي بصور في شبابها

بـ صور نادرة.. نادية الجندي تستعيد ذكريات شبابها

نبيلة عبيد تحتفل بعيد الشرطة الـ 69

شاهد.. صورة نادرة من خطوبة هالة فاخر لـ نجل اسماعيل ياسين

نادية الجندى فى رسالة للجمهور: انتظروا مفاجأة جديدة

بإطلالة شبابية .. نادية الجندي في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

ارتفاع إصابات كورونا بمصر.. الصحة توضح السبب

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 20 شخصا بقسم شرطة شبرا بفيروس كورونا

أول تعليق من محمد شريف عقب إصابته بـ مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب

جدة تصور شيطانا يقف على سرير حفيدتها.. صور

الزمالك هيكسب.. ميدو يرد على نجم تونس راضي الجعايدي

أول قرار من باتريس كارتيرون عقب هزيمة الزمالك من الترجي التونسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات