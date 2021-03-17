نادية الجندي تنشر صورة قديمة من شبابها.. شاهد

شاركت النجمة نادية الجندى، متابعيها صورة قديمة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت نادية الجندي خلال فترة شبابها، بالأبيض والأسود، ولم تعلق بسوى وضع قلوب بيضاء وسوداء، نالت إعجاب الجمهور.



يُذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.



ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.





