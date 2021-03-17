ضياء السيد : موسيماني رجل مباراة الأهلي وفيتا كلوب .. فيديو

قال ضياء السيد، مدرب المنتخب السابق، إن الأهلي حقق فوزا مستحقا على فيتا كلوب بالمباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء بدوري أبطال أفريقيا.
وأضاف ضياء السيد ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»:"الأهلي تعامل جيدا مع الأمور بعد فقدانه للنقاط في بطولة إفريقيا، وموسيماني أدار لقاء فيتاكلوب ببراعة كبيرة".
وتابع :" موسيماني هو رجل مباراة اليوم، وأناشد منتقديه بالهدوء والتروي، ودعمه خلال الفترة المقبلة وعدم محاسبته بالقطعة".
وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقامة على ملعب الشهداء، بالعاصمة كينشاسا.
أحرز أهداف الأهلي محمد شريف في الدقيقة 6، ومحمد مجدي أفشة بالدقيقة 19 بمهارة رائعة، ثم أضاف البديل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 80.
ورفع الأهلي رصيده لـ7 نقاط لينفرد بالمركز الثاني بالمجموعة خلف سيمبا التنزاني متصدر المجموعة بـ10 نقاط، بعد فوز الأخير على المريخ ضمن الجولة الرابعة.
وبقي فيتا كلوب ثالث المجموعة بـ4 نقاط، حيث يواجه المريخ متذيل المجموعة بنقطة واحد في الجولة الخامسة المقبلة.