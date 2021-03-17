ضياء السيد : موسيماني رجل مباراة الأهلي وفيتا كلوب .. فيديو

قال ضياء السيد، مدرب المنتخب السابق، إن الأهلي حقق فوزا مستحقا على فيتا كلوب بالمباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء بدوري أبطال أفريقيا.





وأضاف ضياء السيد ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»:"الأهلي تعامل جيدا مع الأمور بعد فقدانه للنقاط في بطولة إفريقيا، وموسيماني أدار لقاء فيتاكلوب ببراعة كبيرة".





وتابع :" موسيماني هو رجل مباراة اليوم، وأناشد منتقديه بالهدوء والتروي، ودعمه خلال الفترة المقبلة وعدم محاسبته بالقطعة".



