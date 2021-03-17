ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ضياء السيد : موسيماني رجل مباراة الأهلي وفيتا كلوب .. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:41 ص
موسيماني
موسيماني
Advertisements
محمد رشاد
قال ضياء السيد، مدرب المنتخب السابق، إن الأهلي حقق فوزا مستحقا على فيتا كلوب بالمباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف ضياء السيد ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»:"الأهلي تعامل جيدا مع الأمور بعد فقدانه للنقاط في بطولة إفريقيا، وموسيماني أدار لقاء فيتاكلوب ببراعة كبيرة".

وتابع :" موسيماني هو رجل مباراة اليوم، وأناشد منتقديه بالهدوء والتروي، ودعمه خلال الفترة المقبلة وعدم محاسبته بالقطعة".

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقامة على ملعب الشهداء، بالعاصمة كينشاسا.

أحرز أهداف الأهلي محمد شريف في الدقيقة 6، ومحمد مجدي أفشة بالدقيقة 19 بمهارة رائعة، ثم أضاف البديل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 80.

ورفع الأهلي رصيده لـ7 نقاط لينفرد بالمركز الثاني بالمجموعة خلف سيمبا التنزاني متصدر المجموعة بـ10 نقاط، بعد فوز الأخير على المريخ ضمن الجولة الرابعة.

وبقي فيتا كلوب ثالث المجموعة بـ4 نقاط، حيث يواجه المريخ متذيل المجموعة بنقطة واحد في الجولة الخامسة المقبلة.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

هزمونا العام الماضي.. مدرب الترجي يكشف سبب الفوز على الزمالك بالقاهرة

أخبار سارة لعمال مصر الخميس المقبل بشأن الأجور.. تفاصيل

دعاء قيام الليل لتحقيق الأمنيات

علاج البول المتقطع عند النساء بالأعشاب

دراسة تحذر من المشي بهذه الطريقة .. تصيبك بكورونا وتعرضك للوفاة

حكم التكسب من قاعات الأفراح .. وهل هي حلال أم حرام .. الإفتاء ترد.. فيديو

Advertisements

أول تعليق من محمد شريف عقب إصابته بـ مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب

أول قرار من باتريس كارتيرون عقب هزيمة الزمالك من الترجي التونسي

مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ موسيماني ويعلق على ثلاثية الأهلى أمام فيتا كلوب

ميدو يفتح النار: ما فعلته إدارة الزمالك جرائم كروية وعلى الوزير التحقيق مع اللجنة

الزمالك هيكسب.. ميدو يرد على نجم تونس راضي الجعايدي

رغم الهزيمة القاسية .. فرصة وحيدة تنقذ الزمالك من وداع دوري أبطال أفريقيا مبكرا

هاردلك للأبيض .. خالد بيومي يعلق على أداء الأهلي أمام فيتا كلوب والزمالك ضد الترجي بدوري أبطال أفريقيا

انا بتألم.. أيمن أشرف يسخر من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب بمشاركة قفشة

الأهلي يبدع والزمالك يسقط .. حصاد الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

لاعبين منفوخين على الفاضي .. تعليق ناري من إبراهيم سعيد على هزيمة الزمالك أمام الترجي | شاهد

محمد صلاح: يجب محاسبة لاعبي الزمالك.. واللي عايز يمشي يمشي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات