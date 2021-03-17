رئيس جامعة حلوان : الجامعات الأهلية تقدم برامج تعليمية متطورة..فيديو

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، جامعية حلوان الأهلية التي تم أنشاؤها حديثا تمثل امتدادا وتطورا لجامعة حلوان التقليدية وهي جزء من منظومة كبيرة من الجامعات المصرية الحكومية والتي أصبحت تنشئ جامعات أهلية بجانب جامعتها الأم .





وأضاف ماجد نجم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " : جامعة حلوان الأهلية ستكون امتداد لجامعة حلوان ولكن سيكون بها اختلاف وتنوع وتجديد في برامج وفي الفلسفة التعليمية الخاصة التي سيتم تقديمها للطلاب مشيرا الى أن الجامعات الأهلية تقدم برامج تعليمية متطورة بتخصصات معقدة.



