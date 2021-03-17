حمدي النقاز : الترجي لعب على نقاط ضعف الزمالك ونستحق الفوز والتأهل.. فيديو

قال حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، إن فريقه حقق فوزا مستحقا أمام الزمالك، خلال المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف حمدي النقاز ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» إن الترجي واجه فريقا محترما له باع كبير في إفريقيا، ولكنه استطاع التعامل مع اللقاء جيدا، وعرف كيف يلعب على نقاط ضعفه.





وأكمل:" الترجي قدم مباراة فنية وبدنية عالية، فهو يخوض كل مباراة على المكسب، ويتبقى لنا مباراتين أمام تونجيث والمولودية سنسعى للفوز بهما".



