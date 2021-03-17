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رياضة

حمدي النقاز : الترجي لعب على نقاط ضعف الزمالك ونستحق الفوز والتأهل.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:16 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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محمد رشاد
قال حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، إن فريقه حقق فوزا مستحقا أمام الزمالك، خلال المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف حمدي النقاز ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» إن الترجي واجه فريقا محترما له باع كبير في إفريقيا، ولكنه استطاع التعامل مع اللقاء جيدا، وعرف كيف يلعب على نقاط ضعفه.

وأكمل:" الترجي قدم مباراة فنية وبدنية عالية، فهو يخوض كل مباراة على المكسب، ويتبقى لنا مباراتين أمام تونجيث والمولودية سنسعى للفوز بهما".

وتجرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.

فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.
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