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أخبار البلد

بعثة الترجي تغادر القاهرة بعد الفوز على الزمالك في دوري أفريقيا .. صور

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:44 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة فريق الترجي التونسي، بعد خوض مباراة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي استاد القاهرة، فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الترجي من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وغادروا على متن رحلة خاصة متجهة إلى تونس. 

وسجّل الترجي، في المباراة التى جمعته مع الزمالك مساء أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة هدف دون رد، فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بواسطة اللاعب الليبي حمدي الهوني بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.

فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.

غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة فريق الترجي التونسي، بعد خوض مباراة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي استاد القاهرة، فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الترجي من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وغادروا على متن رحلة خاصة متجهة إلى تونس. 

وسجّل الترجي، في المباراة التى جمعته مع الزمالك مساء أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة هدف دون رد، فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بواسطة اللاعب الليبي حمدي الهوني بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.

فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.

بعثة الترجي تغادر القاهرة بعد الفوز على الزمالك في دوري أفريقيا .. صور
بعثة الترجي تغادر القاهرة بعد الفوز على الزمالك في دوري أفريقيا .. صور
بعثة الترجي تغادر القاهرة بعد الفوز على الزمالك في دوري أفريقيا .. صور
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