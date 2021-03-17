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فيديو جراف

فيديو جراف| أهانه.. تفاصيل طرد فنان لـ محمد رمضان

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:52 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
بدايات صعبة واجهت الفنان محمد رمضان، منها واقعة طرد المطرب علي الحجار له من مسرحية "يمامة بيضا"، والتي كشف كواليسها، الفنان محمود عزب، مؤكد أنه كان له الحق في ذلك. 
                                              
وقال عزب، خلال حواره فى أحد البرامج، إن أسرة مسرحية "يمامة بيضا" بما فيهم بطل العمل، وهو علي الحجار، فوجئوا بالمخرج حسام الدين صلاح، يقدم محمد رمضان على المسرح، دون التمهيد لأي ممثل بالمسرحية.

وأوضح أن قرار المخرج يُحترم، ولكن مهنة التمثيل لها أصول، ويجب أن يعرف بطل العمل.

ولمزيد من التفاصيل حول تفاصيل طرد فنان لـ محمد رمضان؛ شاهد الفيديو جراف التالي...
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