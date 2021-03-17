فيديو جراف| أهانه.. تفاصيل طرد فنان لـ محمد رمضان

بدايات صعبة واجهت الفنان محمد رمضان، منها واقعة طرد المطرب علي الحجار له من مسرحية "يمامة بيضا"، والتي كشف كواليسها، الفنان محمود عزب ، مؤكد أنه كان له الحق في ذلك.

وقال عزب، خلال حواره فى أحد البرامج، إن أسرة مسرحية "يمامة بيضا" بما فيهم بطل العمل ، وهو علي الحجار ، فوجئوا بالمخرج حسام الدين صلاح ، يقدم محمد رمضان على المسرح ، دون التمهيد لأي ممثل بالمسرحية.





وأوضح أن قرار المخرج يُحترم ، ولكن مهنة التمثيل لها أصول ، ويجب أن يعرف بطل العمل.





ولمزيد من التفاصيل حول تفاصيل طرد فنان لـ محمد رمضان؛ شاهد الفيديو جراف التالي...