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رياضة

نجم الزمالك السابق : لاعبو الأهلي مقاتلون ومباراة المريخ صعبة رغم تراجع نتائج الفريق

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:17 ص
لاعبوا الاهلي
لاعبوا الاهلي
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محمد رشاد
أشاد عصام مرعي نجم الزمالك السابق بالروح القتالية التي ظهر بها لاعبو الأهلي خلال مباراة فيتا كلوب بالأمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بتفوق المارد الأحمر بثلاثية نظيفة. 

وأضاف مرعي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام فيتا كلوب رغم سوء أرضية ملعب الفريق الكونغولي .

واختتم مرعي : مباراة الأهلي أمام المريخ السوداني ستكون صعبة للغاية رغم تراجع الفريق وحصوله على نقطة واحدة حتى الآن ، لكن الأجواء في السودان مختلفة ويبقى المريخ أحد أعرق الأندية في القارة السمراء .

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقامة على ملعب الشهداء، بالعاصمة كينشاسا.

أحرز أهداف الأهلي محمد شريف في الدقيقة 6، ومحمد مجدي أفشة بالدقيقة 19 بمهارة رائعة، ثم أضاف البديل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 80.

ورفع الأهلي رصيده لـ7 نقاط لينفرد بالمركز الثاني بالمجموعة خلف سيمبا التنزاني متصدر المجموعة بـ10 نقاط، بعد فوز الأخير على المريخ ضمن الجولة الرابعة.

وبقي فيتا كلوب ثالث المجموعة بـ4 نقاط، حيث يواجه المريخ متذيل المجموعة بنقطة واحد في الجولة الخامسة المقبلة.
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