محمد لطفي يتصدر أفيش مسلسل بين السما والأرض

نشر الفنان محمد لطفي، صورته من بوستر مسلسل "بين السما والأرض" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل الذي يشاركه العمل الفنان هاني سلامة والنجمة درة.

وظهر محمد لطفي في "البوستر" بملابس كلاسيك، وعلق عليها: "انتظرونا رمضان 2021.. ان شاء الله هيعجبكم ❤️🌹❤️"



يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض" سيعرض في رمضان المقبل ومكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.



المسلسل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة.



